Koploper Kortrijk blijft op hetzelfde elan doorgaan en verslaat Leiden met ruime cijfers

Sleutelmoment Het sleutelmoment in de wedstrijd tussen House of Talents Spurs Kortrijk en Zorg en Zekerheid Leiden viel in de laatste vier minuten voor rust. Na enkele speldenprikjes sloot Kortrijk Spurs de eerste helft af met een 8-2-run om te gaan rusten met een 51-38-voorsprong. Langzaam liep het verschil verder op, totdat ZZ Leiden in de eerste minuut van het vierde kwart terugkwam tot 75-67. Kortrijk antwoordde gepast met een 21-0-run om de winst te pakken met 108-74.

Man van de Match Man van de wedstrijd was Robbie Beran. Aanvallend kwam de Amerikaan tot 16 punten, maar verdedigend liet hij vooral van zich spreken met vijf blocks. Topschutter aan Belgische zijde was Niels De Ridder met 19 punten. Eric Reed noteerde 18 punten. Sean Pouedet deelde 9 assists uit. Bij ZZ Leiden was Tajinder Lall goed voor 17 punten. Patrick Cartier sloot af met 16 punten. Aaron Cook kwam eveneens tot 9 assists.

Opvallend Sean Pouedet blijft zijn teamgenoten goed vinden en noteerde opnieuw 9 assists. Pouedet heeft momenteel de meeste assists per wedstrijd in de BNXT League met een gemiddelde van maar liefst 8.4 assists per wedstrijd.