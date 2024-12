Beker van België basketbal: Charleroi verslaat Ieper en plaatst zich als laatste voor kwartfinales

Antwerp Giants zwoegt zich voorbij tweedeklasser Comblain: 73-76

De Antwerp Giants hebben zich flink in het zweet moeten werken voor een plaats in de kwartfinales. Het team geraakte pas in de slotminuten voorbij tweedeklasser Mailleux Comblain (73-76).



Comblain kwam voor eigen publiek zelfs op voorsprong en had aan de rust zelfs een ruime marge van 13 punten op de Giants (47-34).



Pas in de 39e minuut gingen de bezoekers erover. Kyle Foster (16 punten en 5 rebounds) wees het team de weg.



Comblain is een team met voormalige profspelers zoals Ioan Iarochevitch en Maxime Depuydt. Als tweedeklasser begon de ploeg de match met 5 punten voorsprong.



In de kwartfinales ontmoeten de Antwerp Giants Limburg United.