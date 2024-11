Barcelona stoomt door, deksel op de neus voor PSG en verrassend Frans team pakt 10 op 12: alle CL-actie op een rijtje

Bijna overal rust

Echt spektakel was er niet op de Europese velden, maar er vielen wel al acht doelpunten. Barcelona slikte verrassend een goal tegen Rode Ster, maar scoorde zelf twee keer. PSG en Atletico Madrid houden elkaar in evenwicht in de topper. In Milaan maakte Inter er vlak voor rust 1-0 van.



Enkel in Bayern München-Benfica wordt momenteel nog gevoetbald. Die match begon wat later door een metroprobleem. Het staat nog 0-0.