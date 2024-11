Aline Zeler is eerste vrouw in Hall of Fame en mag podium delen met idool: "Keek naar zijn doelpunten voor mijn match"

Met Aline Zeler zit er ook een vrouw in de Hall of Fame van de Pro League. Zij werd 2 jaar geleden al ingehuldigd, maar kreeg gisteren haar gouden jasje. Zeler werd 10 keer kampioen in België en was een van de pioniers in het professionaliseren van het vrouwenvoetbal.

Tussen alle mannelijke legendes stond er gisteren ook een vrouw te pronken. Aline Zeler kreeg haar gouden jasje als lid van de Hall of Fame. Met meer dan 400 wedstrijden op de teller heeft de 10-voudige Belgische kampioen haar plekje meer dan verdiend. "Het doet zeer veel deugd om de eerste vrouw te zijn tussen alle legendes", vertelde Zeler. "Ik heb al die mannen op tv gezien en ik was keiharde fan van Luc Nilis. Ik keek altijd naar zijn doelpunten voor mijn matchen." Zeler speelde voor Anderlecht en Standard in een tijd waarin het vrouwenvoebal niet de aandacht kreeg die het nu wel krijgt. Ze ziet dat er wel al stappen gezet zijn in de goede richting, al is er nog meer mogelijk in de toekomst. "Ik heb mijn carrière gemaakt met de middelen die er toen waren. Ik was niet professioneel, maar eigenlijk een amateur. Toch heb ik - samen met de 10 anderen hier - een zotte carrière meegemaakt. We hebben België op de kaart gezet."

"Zeker voor de vrouwen ben ik als ambassadeur trots. Sinds het EK van 2017 hebben we meer aandacht gekregen in de pers en sindsdien hebben we mooie resultaten neergezet. De aandacht is groot, meer en meer vrouwen spelen voetbal en er is een goede samenwerking tussen de voetbalbond en de clubs."



"Het is nog een lange weg om op internationaal niveau te verbeteren, maar vandaag is een nieuwe stap. Het staat in de krant en we komen op tv en we zitten hier tussen de legendes."



Zeler is momenteel actief bij de vrouwen van OH Leuven als Women Manager waar ze onder andere verantwoordelijk is voor het transfermanagement, de uitrol van het talentenprogramma en de strategische uitbouw van het vrouwenvoetbal in Leuven.



"Ik ben heel moe van mijn carrière als speelster. Ik heb wel nog geen prothese zoals de andere mannen (lacht), maar ik blijf door mijn passie nog verder werken voor de andere meiden die op een dag professioneel willen worden."