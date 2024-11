Na zenuwslopende penaltyreeks tegen Spanje is U17 van Noord-Korea voor 3e keer wereldkampioen

Een nagelbijter tot de laatste seconde. In een spannende finale van het WK U17 voor vrouwen heeft Noord-Korea zijn stempel nagelaten op het internationale jeugdvoetbal. Tegen Spanje sleepte het verlengingen, strafschoppen en ultiem ook de overwinning uit de brand. Het is al de derde keer dat Noord-Korea de laureaat is bij de U17. Geen land deed ooit al beter.