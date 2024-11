Jago Geerts mag na sukkelseizoen met blessures ook komend jaar MXGP-manches rijden voor Yamaha

Motorcrossteam Yamaha heeft het contract van Jago Geerts verlengd. De Belg blijft al zeker tot eind 2025 bij het fabrieksteam. De viervoudige vicewereldkampioen in de MX2 mag zich opmaken voor zijn 2e seizoen in de koningsklasse. "Nu kan ik me bij dezelfde ploeg voorbereiden op mijn eerste volledige seizoen in de MXGP", aldus Geerts.