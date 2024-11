Emotionele Hamilton eert Senna met ererondjes in zijn McLaren uit 1990: "Grootste eer uit mijn carrière"

Hij heeft 7 wereldtitels op zijn naam staan en meerdere records, maar toch mocht Lewis Hamilton zondag "de grootste eer" uit zijn carrière beleven. De 39-jarige Brit eerde Ayrton Senna met ererondjes op Interlagos met de McLaren waarmee de Braziliaan zich in 1990 tot wereldkampioen kroonde.

Tussen de chaotische kwalificaties in Brazilië en de Grand Prix mocht Lewis Hamilton nog wat extra rondjes draaien op Interlagos.

Het was de ideale afleiding na teleurstellende kwalificaties, want de zevenvoudige wereldkampioen mocht achter het stuur kruipen van de McLaren MP4/5B, de bolide waarmee Ayrton Senna zich in 1990 tot wereldkampioen kroonde.

Hamilton wapperde met de Braziliaanse vlag toen hij over de streep kwam, een zegegebaar dat drievoudig wereldkampioen Senna meermaals in zijn carrière maakte.