"Dit slaat helemaal nergens op": Verstappen, die straks pas als 17e (!) start, woest na kwalificaties waarin Norris pole pakt

Werk aan de winkel voor Max Verstappen (Red Bull). In de kletsnatte kwalificaties van de GP van Sao Paulo zette de WK-leider pas de 12e chrono neer, maar door een motorwissel moet hij nog eens 5 plaatsen achteruit. WK-concurrent Lando Norris (McLaren) lacht in zijn vuistje en vertrekt straks vanaf de polepositie.

Door een wolkbreuk schoven de kwalificaties van gisterenavond op naar vandaag.



Ook vanmorgen hielden de regenwolken het niet droog boven het F1-circuit van Sao Paulo, maar de motoren mochten toch brullen.

Op het uitgeregende circuit had Lando Norris het aanvankelijk niet onder de markt. De Britse uitdager van WK-leider Verstappen plaatste zich met de hakken over de sloot voor Q2. Landgenoot Lewis Hamilton moest wel afdruipen.

De spekgladde wegen kwamen Carlos Sainz in Q2 duur te staan. De Spanjaard schoof weg en vloog in het decor. Gevloek in het kamp van Ferrari. Pechvogels Fernando Alonso en Alexander Albon waren hetzelfde lot beschoren. Krijgen ze de zwaar gehavende bolides nog klaar voor straks?

Ook Max Verstappen baalde als een stekker. Door een crash van Lance Stroll kon de Nederlander zijn tijd in Q2 niet meer verbeteren. De WK-leider stond op dat moment 12e, maar moet 5 plaatsen achteruit door een motorwissel. Verstappen start straks dus vanaf plek 17.



Verstappen toonde zich achteraf kritisch voor de wedstrijdleiding: "Er vliegt iemand de muur in, dat moet gewoon meteen rood zijn", klonk het. "Ze laten het gewoon 30, 40 seconden doorgaan zodat iedereen die ervoor zit zijn ronde kan afmaken. Dit slaat helemaal nergens op. Die auto is gewoon kapot. De coureurs erachter moeten sowieso remmen, die auto moet opgehaald worden... Het is echt belachelijk.”

Zijn WK-concurrent Norris voelde zich na enkele rondjes uiteindelijk toch als een vis in het water. Hij klokte de snelste chrono en mag om 16.30 uur vanaf de polepositie dichter proberen te sluipen bij Verstappen in de WK-stand.