"Dit is een mirakel": wonderdag van Alpine doet Franse underdogs dromen van smak prijzengeld met enorme impact

Ze vierden alsof ze de wereldtitel veroverd hadden. Minstens even straf als de inhaalrace van Max Verstappen was de dubbele podiumplaats voor het Franse team Alpine - normaal een laagvlieger in het F1-circus. Het "mirakel" van Esteban Ocon en Pierre Gasly doet de underdogs plots dromen van een onverhoopte miljoenensom.