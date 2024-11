Wereldkampioen Vanthoor wil "k*twedstrijd" vergeten: "Maakt niet uit, we staan in geschiedenisboeken"

Laurens Vanthoor heeft de prestigieuze wereldtitel in het FIA World Endurance Championship (WEC) op zijn naam gezet, al was de slotrace in Bahrein eentje om snel te vergeten. "Alleen de wereldtitel telt", zegt Vanthoor.

Een plekje in de top 8? Dat moest toch wel lukken in de slotmanche in Bahrein voor Laurens Vanthoor en zijn Porsche-ploegmaats André Lotterer en Kévin Estre. Zeker omdat een 6e plek dit seizoen hun minste resultaat was.

Maar in de 8 Uur van Bahrein zat het de WK-leiders niet mee. Ze eindigden pas 11e, maar mochten toch vieren omdat hun rivalen het hadden laten afweten. "Het was de grootste k*twedstrijd sinds jaren", sakkerde Vanthoor.

"Maar het maakt niet uit, we zijn wereldkampioen en dat is het enige dat telt. Ik heb er nog altijd niet veel woorden voor, ik kan het nog niet plaatsen."

Vanthoor dankt zijn wereldtitel vooral aan een heel regelmatig seizoen met twee zeges (in Fuji en Losail) en drie podiumplaatsen. "We hebben een heel seizoen foutloos gereden. Dat is de basis geweest van ons succes."

"De race in Bahrein was een drama, maar over twee dagen zijn we dit vergeten. We staan in de geschiedenisboeken. Dat telt, de rest maakt niet uit."