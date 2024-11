Wat was dat allemaal? Nadat KV Mechelen dé kans op de 1-1 gemist had, werd Union-doelman Anthony Moris bekogeld met bekertjes bier. Scheidsrechter Bert Put legde de wedstrijd stil en toen Moris richting kleedkamer wandelde, duwde de doelman zijn shirt gedrenkt in bier in het gezicht van Besnik Hasi. Na de onderbreking zou Mechelen nog gelijkmaken tegen Union. Bekijk de beelden hieronder.