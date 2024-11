F1-kwalificaties in Brazilië uitgesteld naar zondag door wolkbreuk, race zelf anderhalf uur vervroegd

"We kunnen het weer niet controleren", zei F1-CEO Stefano Domenicali. "Het is niet veilig om te rijden, dus het plan is om morgen de kwalificaties af te werken."

Het is al van 2019 in Japan geleden dat de Formule 1 de kwalificaties moest uitstellen naar zondag. En met morgen ook nog veel regen op de buienradar is het maar de vraag of er een startopstelling kan worden gemaakt in Brazilië.

Wat als de kwalificaties niet kunnen doorgaan? Dan stelt het reglement dat de volgorde van de laatste vrije training kan worden gebruikt.

Dat zou goed nieuws zijn voor Lando Norris, die in FP1 de snelste tijd liet noteren. Voor wereldkampioen Max Verstappen zou dat dan weer dramatisch zijn met een 15e plek. Door zijn gridstraf van 5 plaatsen voor een motorwissel zou hij dan helemaal achteraan moeten starten.