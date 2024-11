Demi Vollering openhartig over moeilijke periode na WK: "Alsof ik een week aan het slaapwandelen was"

Na haar gemiste kans op het WK in Zürich zat Demi Vollering (SD Worx-Protime) in een diep dal. De Nederlandse getuigt erover in een post op Instagram. "Ik voelde niet veel en was precies op een andere planeet."

"Het was alsof ik een weeklang aan het slaapwandelen was. Ik voelde niet veel en het leek alsof ik op een andere planeet was."

Een anticlimax die lang in de kleren zat bij Vollering. "Na het WK werd ik een beetje ziek door alles wat me overviel", verwoordt ze het. "Mijn droom was uit elkaar gespat."

Vollering probeerde in haar woonplek in Zwitserland rust te vinden bij haar familie. "Maar binnenin was ik onbereikbaar. Ook al was het heel belangrijk dat mijn familie er in die tijd voor me was."



Daarna volgde een drukke periode waarin ze naar Spanje en Frankrijk reisde om te onderhandelen met haar nieuwe team FDJ-Suez.



"Dat was vooral reizen en sociale interactie. Daarna gingen we eindelijk op vakantie en dat was broodnodig. De eerste dagen heb ik niks gedaan. Hoewel ik eigenlijk heel veel wilde zien, maar gelukkig was (mijn partner) Jan er om me af te remmen."

In Griekenland vond ze zichzelf terug. "Voor mij hielp het enorm om de hele dag op het strand te liggen zonder de behoefte te hebben om allerlei plekken te ontdekken."

Vollering heeft 1 advies voor mensen die het na een tegenslag moeilijk hebben: "Wees je ervan bewust dat rusten heel veel helpt om beter te worden. Luister naar je diepste zelf."