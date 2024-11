"Hier kan 10 man winnen": Paul Herygers ziet een EK-parcours "voor de gewone burger"

zo 3 november 2024 08:07

Met het Europees kampioenschap veldrijden in Pontevedra wacht vandaag een belangrijke afspraak. Het is voor velen een nieuw parcours, dus ging Paul Herygers het rondje al eens te voet verkennen. Zijn bevinding? "Het is niet zo specifiek als de Koppenberg."

"Ik vind het een chic parcours", is Paul Herygers duidelijk over het rondje in Pontevedra waar straks de Europese kampioenschappen veldrijden op zullen worden gereden.



"Ik doe niet mee aan de praatjes die rondgaan dat het te gemakkelijk is of dat ze er meer konden uithalen. Het is een parcours voor de gewone burger, hier kan 10 man winnen. En uiteindelijk kan er maar eentje winnen."



Op het parcours ligt een zandbak, maar volgens Herygers zal die niet voor grote verschillen zorgen. "Voor de eerste die er door zal moeten walsen, wordt het het moeilijkste. Tussen de crossen door zal er ook niet meer over gereden worden door een tractor, dus dan wordt het een makkie."



Dit is een gewone cross met als inzet de Europese trui. Paul Herygers