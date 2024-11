WIN: De Belgian Cats aanmoedigen in het Sportpaleis? Maak kans op 1 van onze 5 duotickets

De Belgian Cats zijn voor hun EK-kwalificatiematch tegen Litouwen opnieuw te gast in het Sportpaleis en daar kun jij bij zijn. Geef het juiste antwoord op onze prijsvraag en misschien win jij wel 1 van onze 5 duotickets.

België is dan wel de titelverdediger op het EK 2025, de Belgian Cats moeten zich wel nog steeds plaatsen voor het toernooi.

De EK-kwalificatiecampagne die vorig jaar van start ging met een valse noot - een verrassende thuisnederlaag tegen Polen - gaat nu voort met een thuismatch tegen Litouwen.

Daarvoor trekken de Cats opnieuw naar het Sportpaleis, waar ze zich eerder dit jaar plaatsten voor de Olympische Spelen. Met zanger en fanatiek Cats-supporter Niels Destadsbader als muzikale omkadering hopen de Belgische basketbalvrouwen opnieuw het toeschouwersrecord te verbeteren.

Daarvoor rekenen ze op donderdag 7 november op de steun van meer dan 13.700 supporters, waarmee ze beter zouden doen dan tegen de VS in februari.

Na het verlies tegen Polen kunnen de Cats zich geen nieuwe misstap meer veroorloven: winnen tegen Litouwen is een must om de EK-kansen gaaf te houden. En dus kunnen Emma Meesseman en co. alle steun gebruiken.

Het aantal resterende kaartjes voor die wedstrijd is intussen beperkt, maar Sporza mag wel nog 5 duotickets weggeven. Geef het juiste antwoord op onze prijsvraag en misschien sturen wij jou donderdagavond wel naar het Sportpaleis.