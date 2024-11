Twente moet na veroordeling voor racisme deel van stadion sluiten tegen Union

Na het Europa League-duel tegen Lazio maakte FC Twente bekend een onderzoek te starten naar vermeende racistische uitingen richting Loum Tchaouna. De club uit Enschede kwam tot de conclusie dat die inderdaad te horen waren.

"Volgens de UEFA staat vast dat supporters een Lazio-speler racistisch en discriminerend hebben bejegend. Helaas bevestigt intern onderzoek dit. Het is triest dat dit in ons stadion heeft plaatsgevonden."

"Dit gedrag is onacceptabel, FC Twente onwaardig en raakt ons allen diep", stelt Twentes algemeen directeur Dominique Scholten op de website.

"De impact die dit heeft op de goedwillende supporters, spelers en staf is groot. We stellen alles in het werk om de daders op te sporen, hen te bestraffen en om de boete op hen te kunnen verhalen. Voor personen die dit gedrag vertonen is geen plek in ons stadion."

De Europese voetbalbond UEFA heeft besloten dat een deel van de westtribune gesloten moet blijven in de volgende Europese thuiswedstrijd tegen Union. Twente moet ook een boete van 83.125 euro betalen, onder meer voor het gooien van drinkbekers en een spandoek dat volgens de UEFA niet door de beugel kon.