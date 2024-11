McLaren boven in sprintkwalificaties in Brazilië, maar met Piastri staat "verkeerde" rijder op 1

McLaren heeft de eerste rij bezet voor de sprintrace van zaterdag in de GP F1 van Brazilië. Enig probleempje: het is Oscar Piastri die de snelste tijd reed in de sprintkwaliifcaties en niet Lando Norris. Max Verstappen kwam niet verder dan de vierde plaats.

Tijdens de sprintkwalificaties maakte Lando Norris de beste indruk en leek op weg naar de poleposition voor de sprintrace van zaterdag, maar met zijn laatste rondje deed ploegmaat er nog 30 duizendste seconde af.



Max Verstappen, die na een motorwissel zondag 5 plaatsen achteruit moet op de grid bij de echte GP, kwam niet verder dan de vierde tijd en dreigt weer wat van zijn voorsprong in de WK-stand te verliezen. Norris ligt 47 punten achterop bij de Nederlander, er zijn nog 120 punten te verdienen.



De verwachting is dat Piastri de komende races in dienst van Norris zal rijden. "Lando heeft de punten meer nodig dan ik, ik speel geen rol meer in het WK voor rijders", zei Piastri. "Maar voor het WK voor constructeurs heeft het team een één-tweetje nodig."



Verstappen en zijn Red Bull hadden duidelijk moeite met het circuit in Brazilië. "Er is een nieuwe asfaltlaag, maar het lijkt erop dat ze het nog slechter hebben gemaakt. Het is overal heel hobbelig en dat is nadelig voor onze auto", zei de Nederlander. "Dat kost me heel veel tijd."



Norris kreeg een vraag over de startpositie van Verstappen, maar wou daar niet op in gaan. "Ik haat zulke vragen echt. Het maakt me niet uit waar Max start. Ik concentreer me op mijn eigen job. Of Max nu eerste wordt of laatste, ik doe gewoon mijn best."