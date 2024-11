Geen sprintrace voor zieke Kevin Magnussen, Oliver Bearman neemt stuur over

De toekomst van Kevin Magnussen in de Formule 1 oogt al onzeker en nu heeft de Deen nog minder kansen om zich te bewijzen. Wegens ziekte moet hij vandaag de vrije training en de sprintkwalificatie missen in Brazilië.

Reserverijder Oliver Bearman valt vandaag in. Ook de sprintrace zal de 19-jarige Brit morgen voor zijn rekening nemen, omdat Magnussen niet zomaar zijn plekje op de startgrid mag overnemen.

Haas kijkt of Magnussen zaterdag wel de kwalificatie voor de GP kan rijden en dus ook zondag kan starten in de hoofdrace.

Voor Bearman wordt het zijn tweede race voor Haas, nadat hij ook al eens is ingevallen in Bakoe toen Magnussen geschorst was. Het jonge talent nam in het begin van het seizoen ook al het stuur over van Carlos Sainz in Saudi-Arabië.

Magnussen is waarschijnlijk bezig aan zijn laatste weken in de Formule 1. Zijn contract bij Haas loopt af, Bearman en Esteban Ocon zijn volgend jaar het vaste duo bij het Amerikaanse team.