Tinne Gilis stoot door naar finale Canadian Women's Open in Toronto

Tinne Gilis (PSA 7) heeft zich in Toronto geplaatst voor de finale van de Canadian Women's Open squash. Het tweede reekshoofd versloeg in de halve finales de Welshe Tesni Murphy (PSA 22), het achtste reekshoofd, met 3-1. De setstanden waren 8-11, 11-8, 11-9 en 11-1.

Nadat ze zichzelf eerder deze week al een leuk verjaardagscadeau had geschonken met een halvefinaleplek in Toronto, heeft Tinne Gilis er nog een schepje bijgedaan.

De 27-jarige Gilis versloeg de Welshe Tesni Murphy met 3-1 en plaatste zich donderdag zo voor de finale op de Canadian Women's Open. Ze neemt het om de eindzege op tegen het Amerikaanse derde reekshoofd Amanda Sobhy (PSA 16).

Nele Gilis (PSA 5), de zus van Tinne, sneuvelde deze week als topreekshoofd in de tweede ronde (in de eerste ronde was ze net als Tinne vrij). Ze verloor in drie sets (12-10, 11-9 en 11-8) van Melissa Alves.

De 28-jarige Nele Gilis trouwde afgelopen zomer met de Nieuw-Zeelandse squasher Paul Coll en werkt sindsdien haar wedstrijden officieel af onder de naam Nele Coll.

De Kempense zussen kwamen vorige week in actie op de US Open squash, maar sneuvelden allebei in Philadelphia in de kwartfinales.