Ooit "de broer met het meeste talent", maar straks geen gevaar voor Anderlecht: het verhaal van de vergeten Hazard

do 31 oktober 2024 15:48

Was het een grapje of echt gemeend? Feit is dat iedere Hazard hun jongste broertje Ethan ooit "de meeste getalenteerde" noemde. Vanavond staat de ondertussen 21-jarige telg van de strafste Belgische voetbalfamilie (misschien) met Tubize-Braine tegenover Anderlecht. Maar hoe goed is de vergeten Hazard eigenlijk?

Laat ons starten met een amusant weetje over Ethan Hazard: zijn voornaam is een samenstelling van oudere broers Eden, THorgan en kyliAN. Door hun successen kwam ook het nakomertje van de Hazard-clan al op jonge leeftijd in de media. Gevraagd naar wie de beste van de familie is, durfde onder meer Eden al eens glimlachen dat "Ethan het meeste talent heeft".

Kan tellen als verwachtingspatroon. Nochtans ziet mama Carine dat haar jongste "meer artistiek dan sportief" is, maar in 2015 vertelt papa Thierry bij HLN dat ook Ethan de voetbalmicrobe te pakken heeft gekregen. "Als klein kind was hij niet geïnteresseerd in sport, maar nu houdt hij ook van voetbal. (lacht) Ik denk dat hij trainer zal worden, hij is nu al bezig met anderen te sturen. Misschien dat hij zich inbeeldt dat hij op een dag Mourinho zal vervangen. We laten hem een beetje dromen. Het belangrijkste is dat hij zich amuseert in voetbal."

De jonge Ethan Hazard.

Eigen weg zoeken

Hoe zit dat zo'n 10 jaar later? Wel, terwijl zijn broers al op jonge leeftijd Stade Brainois verlieten voor topclubs in Noord-Frankrijk speelt Ethan na al die jaren nog steeds voor de familieclub van de Hazards - ondertussen gefusioneerd tot Tubize-Braine. Papa Hazard, bestuurder bij de club, vertelt in een interview met Sudinfo dat hij net daarom een grotere verantwoordelijkheid opnam bij de club. "Mijn vader was een van de oprichters van Stade Brainois", vertelt Thierry Hazard. "Ik heb er zelf ook gespeeld. Net als de kinderen toen ze klein waren. Ik was gewoon een vader geworden die naar zoon kwam kijken. Speciaal voor Ethan, die vaak vergeten wordt door de populariteit van zijn drie broers, besliste ik om meer betrokken te zijn. Het was een manier om de kerk in het midden te houden binnen de familie."

Wij waren 15 of 16 toen we thuis vertrokken, Ethan bleef alleen achter. Thorgan Hazard

Want ook Thorgan gaf vorig jaar toe dat het niet altijd makkelijk moet geweest zijn voor de jongste Hazard.

"Ethan heeft het niet gemakkelijk gehad", aldus de Anderlecht-speler in HLN. "Wij waren 15 of 16 toen we thuis vertrokken. Ethan bleef alleen achter, hij heeft niet de opleiding gekregen die wij wel hebben gekregen. Maar hij zit goed bij Tubeke, hij zoekt z’n eigen weg."



Uit een reportage van Het Nieuwsblad bleek dat de jongste in de horeca werkt als barman, ver weg van de spotlights waar zijn broers ooit in stonden. Ethan Hazard haalde enkele maanden geleden wel even de nationale media toen hij deel uitmaakte van het Kings League-team van Céline Dept en broer Eden.

Ethan (tweede van links) met zijn broers en papa Thierry.

Vergelijking met broers

Maar hoe zit het nu met de voetbalcarrière van de vergeten Hazard? De aanvaller maakt bij Tubize-Braine vooral minuten bij de B-ploeg in de Waalse eerste provinciale. De aanvaller - qua lichaamsbouw groter en fijner dan zijn broers - laat er geregeld een assist optekenen of pikt een goaltje mee. Maar er écht bovenuit steken doet hij niet - en met zo'n achternaam is dat soms een moeilijke last om dragen. Hazard krijgt ook soms kritiek naar het hoofd geslingerd door fan van de zijlijn. "Ik probeer er rustig onder te blijven en me er niet druk in te maken", aldus Ethan Hazard eerder dit jaar in een zeldzaam interview met L'Avenir. "Mijn broers zijn voetbalsterren en natuurlijk gaan mensen dan vergelijken. Tijdens de jeugd hoorde ik fans langs de lijn erover praten. Maar nu ik in de eerste ploeg speel, laat ik me er niet door afleiden."

