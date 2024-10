Meteen enkele topaffiches? Kijk na Antwerp-Deinze live naar loting voor 1/8e finale in Beker van België

Vanavond kennen we de laatste 3 teams die mee de trommel ingaan. Na Antwerp-Deinze vindt de loting plaats voor de 1/8e finale in de Beker van België. Zorgt de onschuldige hand van Toby Alderweireld of Gaëtan Hendrickx nu al voor enkele affiches om van te smullen? Mis er niets van dankzij de livestream op deze pagina.