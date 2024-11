1 november is meer dan Allerheiligen. Voor veldritfans staat de Koppenbergcross steevast op het menu. De legendarische helling in de Vlaamse Ardennen vormt elk jaar het decor van de zwaarste veldrit van het jaar. Schuiven en harken mag, plooien en kraken niet op de kasseien. Menig cross(st)er hangt er tussen het kader. We hebben er 10 voor jou op een rijtje gezet. Kan jij raden wie?