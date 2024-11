Zheng dient Rybakina 2e nederlaag toe op de WTA Finals

Swiatek remonteert en triomfeert

Ook Iga Swiatek (WTA-2) is met een zege begonnen aan de WTA Finals. De Poolse kende wel een valse start tegen Barbora Krejcikova (ATP-13). Set 1 ging met 4-6 naar de Tsjechische.



Krejikova leek het laken helemaal naar zich toe trekken, want het werd 0-3 in de tweede set. Dat liet Swiatek niet gebeuren. Ze maakte de dubbele break goed en duwde door naar 7-5.



In de beslissende set werd het in een mum van tijd 5-0 voor een verschroeiende Swiatek. De nummer 2 van de wereld krikte haar servicepercentage op en maakte het af: 6-2. Straks is er nog een Amerikaans duel in die groep tussen Coco Gauff en Jessica Pegula.