WTA Finals: Olympisch kampioene Zheng staat in de finale na vlotte zege tegen Krejcikova

Ook Zheng zeker van halve finales

Qinwen Zheng heeft zich als derde speelster geplaatst voor de halve finales van de WTA Finals. De 22-jarige Chinese, die deze zomer olympisch goud veroverde in Parijs, rekende in haar derde en laatste groepswedstrijd in twee korte sets (6-1 en 6-1) af met de Italiaanse Jasmine Paolini.



Zheng is dankzij de zege zeker van de tweede plaats in de paarse groep, na de Wit-Russische nummer een van de wereld Aryna Sabalenka. Zij speelt later op de dag nog een overbodig laatste groepsduel tegen de al uitgeschakelde Kazachse Elena Rybakina (WTA 5).