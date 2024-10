VIDEO: Demi Vollering redt hulpeloos geitje uit de put tijdens wandeltocht in Griekenland

Demi Vollering heeft op vakantie in Griekenland haar groot hart voor dieren getoond. Tijdens een wandeltochtje stuitte ze op een geitje dat in een kuil gesukkeld was. De wielrenster sprong prompt in de put om het arme diertje te redden. "Hij is wel heel zwak", zegt ze in het filmpje van de redding, dat ze deelde op Instagram. "Hopelijk leeft hij nog."