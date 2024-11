Nummer 1 van de wereld Aryna Sabalenka begint foutloos aan WTA Finals tegen Chinese Zheng Qinwen

Sabalenka wint vlot

De WTA Finals zijn op gang geslagen. Aryna Sabalenka (WTA-1) zette Zheng Qinwen (WTA-7) opzij met 6-3 en 6-4. Eén break in elke set was genoeg voor de Wit-Russische. In minder dan anderhalf uur was de klus geklaard.



Het was het 5e onderlinge duel van het seizoen tussen Sabalenka en Zheng, en voor de 5e keer trok de nummer 1 van de wereld aan het langste eind. Later vandaag spelen Jasmine Paolini (WTA-4) en Elena Rybakina (WTA-5) tegen elkaar in dezelfde groep.