Mis vanavond niks van de 10 wedstrijden in de Croky Cup bij Sporza en op Radio 1

Hoe volg je 10 bekerwedstrijden zo goed mogelijk live? Sporza radio to the rescue! We hebben vanavond op elk veld een radioverslaggever, zodat je bij Sporza aan het juiste adres bent om de 1/16e finales in de Croky Cup op de voet te volgen. We verwelkomen je graag vanaf 20 uur op Radio 1 en op onze website.