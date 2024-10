Leegloop bij Belgian Cycling duurt voort: technisch directeur Frederik Broché trekt naar Soudal-Quick step

Broché zal bij The Wolfpack de rol van coach vervullen.

Ik had wat meer transparantie en openheid verwacht van Soudal-Quick Step zelf.

Bij Belgian Cycling hadden ze Broché liever aan boord gehouden. "Iedereen weet dat ik het werk van Frederik enorm apprecieer", reageert bondsvoorzitter Tom Van Damme.



"Maar ik respecteer ook altijd de keuzes van eenieder. Als Frederik wil terugkeren naar zijn oude liefde en de persoonlijke trainer wil worden van renners, dan kan ik dat plaatsen."

"Alleen had ik wat meer transparantie en openheid verwacht van Soudal-Quick Step zelf."



Broché is de zoveelste in het rijtje die Belgian Cycling uitzwaait. Eerder werd het vertrek al aangekondigd van bondscoaches Sven Vanthourenhout (weg en veld), Kenny De Ketele (piste) en Filip Meirhaeghe (mtb).

Op 13 november komt de raad van bestuur van Belgian Cycling samen, gevolgd door een persmoment over de invulling van de technische staf.