Vuurpijlen vervolledigen avond om snel te vergeten: Charleroi likt wonden na bekerexit - "Dit is onaanvaardbaar"

Een einde in mineur voor Charleroi. Het team van Rik De Mil ging roemloos ten onder in het bekerduel tegen tweedeklasser Patro Eisden Maasmechelen en is zo meteen uitgeschakeld in de Croky Cup. Dat enkele bezoekende fans een vroegtijdig einde van de wedstrijd veroorzaakten door het gooien van vuurpijlen, zette de vernedering extra in de verf. "Dit komt hard aan", klinkt het bij de club.