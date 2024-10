Man United heeft nieuwe coach bijna beet: Reds gaan 10 miljoen betalen voor Portugese succescoach

Manchester United heeft zijn opvolger voor Erik ten Hag bijna beet. De jonge Portugese prijzenpakker Rúben Amorim (39) staat op het punt om Sporting Lissabon in te ruilen voor de Engelse topclub. Met de overgang is een bedrag van 10 miljoen euro gemoeid.

Zeno Debast zal straks afscheid moeten nemen van de coach die hem naar Sporting Lissabon haalde.

Rúben Amorim is nog maar een paar handtekeningen verwijderd van een overstap naar Manchester United, dat eerder deze week Erik ten Hag de laan uitstuurde. De Portugese club laat via een officieel communiqué weten dat de Reds de vertrekclausule van 10 miljoen euro willen lichten. Tussen Amorim en United zou er zelfs al een akkoord zijn.

Ondanks zijn relatief jonge leeftijd (39) bouwde Amorim, die in het verleden voor onder meer Braga en Benfica speelde, al een fraaie prijzenkast uit als coach.



De wonderboy onder de Portugese trainers maakte eerst indruk bij Braga door met een straffe ongeslagen reeks op te klimmen van plaats 8 naar 3 én de ligabeker te winnen.

In maart 2020 volgde een overstap naar Sporting Lissabon, waar Amorim opnieuw straffe resultaten boekte. Hij won er twee landstitels en evenveel ligabekers. Bovendien stroomden heel veel jonge talenten door onder zijn vleugels.



Manchester United hoopt dat Amorim straks in Engeland evenveel succes zal boeken. De verwachting is dat de laatste details vanavond afgerond worden na de 'afscheidsmatch' van de coach tegen Nacional.