LIVESTREAM: Hoe ziet het parcours van de Tour de France (Femmes) er volgend jaar uit?

Ghekiere: "Raar dat mensen me herkennen"

Voor Ghekiere is haar leven veranderd sinds haar bolletjestrui in de Tour de France Femmes. "Iedereen herkent me op straat. Het is raar", lacht onze landgenote.



Ook Biniam Girmay blikt terug op zijn geweldige Tour. "Ik had niet verwacht dat ik 3 etappes en de groene trui zou winnen. Het geeft me meer zelfvertrouwen."