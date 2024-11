Gaëlle Bouzin keert met Landstede Hammers terug naar "haar" Oostende voor BNXT-topper: "Amuseer me rot bij Zwolle"

za 2 november 2024 09:40

Het duel van zaterdag tussen Oostende en Landstede Hammers is niet alleen een topper in de BNXT League, het wordt voor de thuisploeg ook een hartelijk weerzien met Gaëlle Bouzin. Jarenlang was zij de rechterhand van Dario Gjergja, nu zet ze zelf de lijnen uit als hoofdcoach bij Zwolle. "Deze kans is er misschien wel vroeger dan verwacht gekomen", vertelt Bouzin aan Sporza.

Het is momenteel drummen bovenaan in de stand van de BNXT League. Een pelotonnetje van 6 clubs telt 2 nederlagen, gecombineerd met 5 of 6 overwinningen. Bij dat groepje één Nederlands team: Landstede Hammers. De club uit Zwolle staat sinds dit seizoen onder de leiding van de Belgische Gaëlle Bouzin, die daarmee de eerste vrouwelijke hoofdcoach werd in de BNXT League. "Maar daar ben ik zelf eigenlijk echt niet mee bezig", zegt Bouzin zelf over die mijlpaal. "Ik zit al jaren in het mannenbasketbal. Voor mij is dat een normale zaak. En de meeste spelers hebben bij de jeugd ook al wel eens een vrouw als coach gehad. Dus voor mij is het eigenlijk geen ding meer. Maar ik snap wel dat het voor de buitenwereld zo kan zijn."

Deze kans komt vroeger dan verwacht, dus ik ben er wel heel blij mee. Gaëlle Bouzin

Ook voor de spelers van Zwolle is het geen item. "Als je spelers merken dat je weet waarover je praat en dat je hen steunt, dan is er geen probleem", weet Bouzin, die wel beseft dat Landstede Hammers voor een stukje een pioniersrol vervulde door als eerste BNXT-club voor een vrouwelijke coach te kiezen. "Voorheen was er niemand. Als je in iets de eerste bent als club is dat misschien altijd een risico. Zelf had ik misschien ook niet gedacht dat een club er al zou voor openstaan. Deze kans komt vroeger dan verwacht, dus ik ben er wel heel blij mee." De eerste maanden in Zwolle zijn intussen vlot verlopen en Bouzin heeft het naar haar zin in Nederland. "Ik amuseer me hier rot. Ik hou echt heel veel van wat ik elke dag kan doen. Ik heb het geluk dat ik van mijn passie mijn job heb kunnen maken."

Persoonlijke ontwikkeling

Zaterdag keert Gaëlle Bouzin met Zwolle terug naar Oostende, waar ze 7 seizoenen assistent-coach van Dario Gjergja was. "Wat ik in al die jaren van hem geleerd heb? Dat kan ik niet zo snel opnoemen", lacht ze. Om dan toch een poging te doen. "Spelers beter maken, spelers ontwikkelen. En heel veel aandacht voor "fundamentals". Ik denk dat dat de grootste les geweest is." "Als coach heb je toch altijd de neiging om het supergecompliceerd te maken, zowel in oefeningen als in wat we willen aanleren. Terwijl heel veel spelers de basis nog niet voldoende onder de knie hebben."

Ik ben echt gebeten door het spelletje. Dat zal niet meer veranderen. Gaëlle Bouzin