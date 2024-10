Einde in mineur voor Charleroi: supporters ontsieren stunt van Patro met vuurpijlen op het veld

Geen extra tijd in het bekerduel tussen Patro Eisden Maasmechelen en Charleroi. Terwijl de thuisploeg zijn 4-1-stunt al stevig aan het vieren was, gooiden enkele fans vuurpijlen op het veld vanuit het bezoekersvak. De scheidsrechter ging in overleg met de twee teams en floot dan maar wijselijk op minuut 90 af. Een jammerlijk einde van een spektakelstuk in Maasmechelen.