"Ook al schreven veel mensen ons af, panikeren deden we niet": Wullaert en Serneels bewaren vooral de rust

di 29 oktober 2024 23:39

Toch een kleine "oef". Met een vijfklapper tegen Griekenland speelden de Red Flames de twijfels van zich af, al verloren bondscoach Ives Serneels en topschutter Tessa Wullaert nooit het vertrouwen. Met twee nieuwe doelpunten hijst die laatste zich trouwens met 85 stuks naast Romelu Lukaku, "maar toch ben ik nog altijd meer tevreden met een driepunter."

Tessa Wullaert draagt net als haar collega bij de Rode Duivels Romelu Lukaku altijd het gewicht van de natie wanneer het op doelpunten aankomt.



Toen ze 4 wedstrijden niet kon scoren voor de Flames, leek het even of er zand in de motor zat. Die criticasters zingen opnieuw een toontje lager, want vandaag antwoordde ze met de voeten.



Met 2 goals én 2 assist was ze opnieuw van levensbelang voor de nationale ploeg. Zo brengt ze haar totaal interlanddoelpunten op 85, evenveel als Big Rom.



Van een prestigestrijd gesproken, al is die voor haar van minder belang.



"Ik ben altijd meer tevreden met een zege dan met een eigen doelpunt. Als het alle twee lukt, ben ik heel blij natuurlijk. Ik twijfel nooit aan mezelf: als ik kansen krijg, zal ik altijd doelpunten maken", legt Wullaert uit voor de microfoon.

Ik twijfel nooit aan mezelf. Wanneer ik kansen krijg, weet ik dat ik altijd doelpunten zal maken. Tessa Wullaert

Dat geldt trouwens voor de ganse ploeg.



"We hebben nooit aan onze eigen kracht getwijfeld. Er waren veel mensen die ons afschreven na de eerste wedstrijd, maar we hebben nooit gepanikeerd."

"In Griekenland zat het niet mee, op een groter veld hebben we het nu volwassen geklaard. Onze verdediging verdient een grote pluim, want we hebben niets weggegeven."



Vooral het verschil aan intensiteit viel op. In Griekenland leken de Flames wel makke lammetjes, nu stak het vuur vanaf minuut één aan de lont.



"Voor mij was het in in Griekenland geen probleem aan intensiteit. Nu kregen de Grieken het door ons hoge baltempo gewoon niet meer belopen, dan creëren wij makkelijker kansen."

Geen nachtmerries voor Serneels

Ook bondscoach Ives Serneels bleef altijd met de voetjes op de grond.



"We hadden rekening gehouden met dit parcours, dus veel druk heb ik niet gevoeld. Natuurlijk konden we niet tevreden zijn met die 0-0 in de heenwedstrijd, maar het vertrouwen bleef wel overeind omdat we altijd overwicht hadden."



"Het is trouwens ook mijn taak om in zulke momenten rust uit te stralen naar mijn speelsters. Ik weet wat hun kwaliteiten zijn en dat hebben ze vandaag in de verf gezet."

Voor mij is de reactie van de ploeg vandaag het belangrijkste. Bondscoach Ives Serneels

Ook Serneels hekelt trouwens het Griekse kleine veld.



"Op de televisie is dat misschien moeilijk te zien, maar dat veld was echt 6 meter smaller dan hier in Leuven. Daar hebben ze het uitstekend gedaan, maar voor mij is de reactie van vandaag het belangrijkste."



"We verdrongen de Grieken constant op hun eigen helft én hebben geleerd tegen een muur te voetballen. Op dat vlak hebben we een nieuwe stap gezet."