"Er zijn geen excuses": Imke Courtois weet dat de Red Flames vanavond moeten (en zullen) winnen

di 29 oktober 2024 10:45

Na de 0-0 in Griekenland zullen de Red Flames het vandaag in eigen huis moeten afmaken om door te stoten richting de laatste voorronde voor het EK voetbal in 2025. Imke Courtois blikt vooruit richting die beslissende wedstrijd en weet welke lessen de Flames moeten onthouden uit de heenwedstrijd. "Want ze hebben meer kwaliteit dan Griekenland."

Om 20.15 uur is het zover, dan spelen de Red Flames in Leuven voor een plaats in de laatste voorronde voor het EK van 2025. Na de 0-0 in Griekenland krijgen de Flames nog een kans om door te stoten, al had de terugwedstrijd eigenlijk al overbodig moeten zijn. Alleen kwamen de Flames niet tot scoren.



Al zag Imke Courtois nog een ander werkpunt in Griekenland. "In de eerste helft vond ik de Flames iets te afwachtend, terwijl ze wel met een aanvallende ploeg op het veld stonden met Wullaert en Eurlings als echte spitsen. Ze hadden Griekenland bij de keel moeten grijpen en hun spel moeten opdringen."



"Ook qua pittigheid en duelkracht mocht het wat meer zijn, maar het zal vooral zaak zijn om initiatief te nemen en efficiënt te zijn. Want ze hebben meer kwaliteiten dan Griekenland."

Er zal vandaag toch iets meer druk zijn. Imke Courtois

Toch wil Courtois nog benadrukken dat de wedstrijd van groot belang is vandaag, iets wat de Flames zelf ook beseffen.



"De Flames waren zelf ook onder de indruk omdat het niet goed genoeg was. Voor de heenwedstrijd durfden ze terecht de uitspraak maken dat ze topfavoriet zijn en dat is nog steeds zo. Ik denk dus dat ze er zich zeer bewust van zijn dat het beter kan en moet."



"De ploeg heeft intussen wel genoeg ervaring om dat soort wedstrijden snel af te sluiten, maar er zal vandaag toch iets meer druk zijn omdat ze zelf weten dat ze tegen Griekenland moeten winnen. Daarna wacht met Turkije of Oekraïne ook een zeer haalbare kaart, dus het is eigenlijk een klein beetje van moeten."

0-0 was een verrassende uitslag. Imke Courtois