WK padel: Belgische vrouwen verlaten Doha met 9e plaats na vlotte zege, mannen worden 11e

Bondscoach: "Niet veel verschil met top 8"

Thomas Deschamps, coach van de padelvrouwen, is niet ontevreden na het WK. "Op het vorige WK waren we vierde, wat een heel uitzonderlijke prestatie was. We ambieerden de top 8, maar het werd een 9e plaats."



"Ik denk dat er niet veel verschil is met de top 8. Het gat met die landen is heel klein. Het is aan ons om hard te werken en om de volgende keer een plek in de top 8 te pakken", besloot Deschamps.