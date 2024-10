WK padel: Belgische rouwen verslaan Egypte overtuigend met 3-0 in eerste plaatsingswedstrijd

Belgische mannen kunnen niet bevestigen

Het Belgische mannenteam kende minder succes op de tweede dag. Na hun 2-1-overwinning tegen de Verenigde Staten op dag één verloren de Belgen op dinsdag met 2-1 van Italië, waardoor ze momenteel tweede staan in hun groep achter de wereldkampioen Argentinië.



In de openingspartij verloren Maxime Deloyer en Laurent Montoisy in twee sets (6-3, 6-3) van het Italiaanse duo Patiniotis/Dominguez. Clément Geens en François Azzola brachten België terug in de race door hun Italiaanse tegenstanders Cremona en Casseta te verslaan met 6-3, 3-6, 6-3 in een spannende driesetter. Helaas konden Jérôme Peeters en Arnaud Meessen de beslissende partij niet naar hun hand zetten en verloren ze eveneens in twee sets (6-3, 6-3) van Sinicropi en Graziotti.



De Belgische mannen staan nu voor een cruciale ontmoeting tegen Argentinië, de favorieten en titelverdedigers. De Belgen streven naar een plek in de top acht, in de hoop hun zesde plaats van het vorige WK te verbeteren.