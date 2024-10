Sven Vermant trots na eerste Club-goal van zoon Romeo: "Totaal anders dan wanneer je zelf scoort"

Het was een van de mooiste beelden van het voetbalweekend. Toen Romeo Vermant zondag zijn eerste goal voor Club Brugge scoorde, glunderde papa Sven trots in de tribune. Hoe beleefde de ex-Rode Duivel dat bijzondere moment? "Tijdens die lange VAR-check hoopte ik wat feedback van thuis te krijgen, want iedereen zat op de babyborrel van mijn kleindochter naar de wedstrijd te kijken."

Bij de familie Vermant zullen duels tussen Club Brugge en Anderlecht altijd een bijzonder plekje in het geheugen krijgen.

Vóór dit weekend vertolkte vader Sven steeds een hoofdrol - in totaal scoorde hij 5 keer tegen paars-wit. Maar zondagmiddag schreef zoon Romeo zijn eigen geschiedenis door zijn eerste doelpunt voor Club Brugge uitgerekend tegen de grote rivaal te scoren.

"Ik kan niet zeggen dat het aanvoelde zoals elke andere match", grijnst Sven Vermant een dag later.

"Het was al speciaal omdat Romeo aan de aftrap stond en dan kwam die goal... (blaast) Die VAR-check duurde dan nog zo lang. Vanop mijn plek in de tribune kon ik ook zelf niet inschatten of het buitenspel was."

"Ik hoopte op wat feedback van de mensen thuis. Want iedereen zat op de babyborrel van mijn kleindochter Maeze - Romeo is trouwens peter - de wedstrijd mee te volgen op een beamer. Alleen laat het internet in Jan Breydel niet altijd toe om snel berichten te sturen of te ontvangen. Soit, gisteren dus een héél speciale dag met twee keer feest."