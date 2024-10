Sporza-surfer is duidelijk: niet Vinicius, wel Spanjaard verdient met ruime voorsprong de Ballon d'Or

Vanavond weten we wie Lionel Messi opvolgt op de erelijst van de Ballon d'Or of Gouden Bal. Messi zelf is alvast niet bij de genomineerden, net als Cristiano Ronaldo. De kans is dan ook heel groot dat we een nieuwe naam op het palmares krijgen. Die zou volgens de Sporza-surfer niet Vinicius Jr. zijn, maar wel Rodri.