Peter Vandenbempt ziet hoe Anderlecht "zich aandiende als lichtgewicht": "En Club hoefde niet eens heel goed te zijn"

ma 28 oktober 2024 09:59

Speeldag 12 stond vooral in het teken van Club-Anderlecht, al speelde Anderlecht een complete non-match. Peter Vandenbempt zag hoe paars-wit door het ijs zakte, terwijl Club toch nog ontsnapte in het slot. Hij bespreekt in zijn analyse ook hoe KV Mechelen mooi in de top 6 staat. "En Genk leverde opnieuw een goede prestatie af."

Anderlecht zakte collectief door het ijs

Jupiler Pro League

Club Brugge einde 2 - 1 Anderlecht

In cijfers was Club-Anderlecht maar 2-1, maar op het veld was het verschil vele malen groter. Ik had ook de indruk dat de spelers en de trainer van Anderlecht er zelf van geschrokken waren hoe onvoorstelbaar zwak ze waren geweest, hoe hopeloos machteloos ze waren.



Het was typerend voor hun absolute non-match dat ze zelfs die totaal onverwachte mogelijkheid in het slot om alsnog een punt te stelen onbeholpen lieten liggen. En als dit dan een referentiematch moest zijn voor het Anderlecht onder Hubert, dan is het vanmorgen pijnlijk ontwaken, voor iedereen op doelman Coosemans na.



Ze zijn uiteraard collectief hand-in-hand door het ijs gezakt. Ik had de indruk dat Anderlecht zich aandiende als lichtgewichtbokser die per ongeluk en tot zijn afgrijzen in de ring tegenover een zwaargewicht was komen te staan in het volle besef dat er een pak rammel zou komen en het toch niet de moeite was om zelf een stoot uit te delen, al was het maar een trap op doel.



7 op 24, dat zijn heel slechte cijfers. Peter Vandenbempt

Het was gewoon een verschrikking die de club en de fans tot wanhoop drijft. Natuurlijk heeft Hubert gelijk: zo slecht als Anderlecht speelde, zo zijn ze niet. Maar wie krijgt het uitgelegd dat spelers van wie we weten dat ze goed kunnen voetballen, zo veel balverlies hebben geleden? Aanvoerder Dendoncker deelde gewoon mee in de malaise, dat was toch een beetje de exponent van die non-match van Anderlecht.



Het viel extra op omdat hij toch gekomen is als Rode Duivel en aangetrokken was zoals Jan Vertonghen om métier, ervaring, leiderschap toe te voegen aan die groep en dat is er helemaal niet van gekomen. En kijk, 1 keer op 8 gewonnen in de competitie, 7 op 24, dat zijn heel slechte cijfers en je vraagt je af hoe Anderlecht in aanmerking kan komen om straks te concurreren met Club Brugge of Racing Genk, of zelfs met Antwerp dat door blessures op dit moment met een halve kleuterklas aan de slag moet.



De stijgende lijn die er vorig jaar toch was, Anderlecht had eindelijk weer tot de laatste snik meegestreden voor de titel, wel die lijkt op dit moment een flinke knik naar beneden te krijgen.

Club Brugge hoefde niet eens heel goed te zijn

Wat misschien nog erger is voor Anderlecht, is dat Club niet eens heel goed hoefde te zijn om makkelijk de volledige controle te hebben en royaal beter te zijn dan Anderlecht. Oke, Club Brugge speelde wel een goede wedstrijd voor alle duidelijkheid. De druk was prima, ze hadden de controle op het middenveld met Jashari die almaar meer indruk maakt, de defensie die scherp en secuur verdedigt, veel impulsen van Seys en De Cuyper op de zijkant, veel beweging en Tzolis die zijn hoge niveau vasthoudt.



Meer dan Skov Olsen die er gisteren wel zin in had, maar weinig bracht in vergelijking met zijn overbuur. En voorin natuurlijk een mooi verhaal met Romeo Vermant, een treffelijke voornaam daarvoor natuurlijk, een spits die ze bij Club graag zien, vol overgave, heel veel sweat en gisteren dan zijn allereerste goal in het shirt van de A-ploeg van Club Brugge, dus ook een beetje glorie.



Alleen blijft Club met het probleem zitten dat ze hun kansen niet benutten. Peter Vandenbempt

En 2 jeugdproducten die de doelpunten maakten, nog een handvol die mee gestalte gaven aan de mooie overwinning, dat is extra goed nieuws, alleen blijft het probleem van het hele seizoen: Club dat de kansen niet benut en helemaal op het einde nog bijna punten verliest.



Dat is nu al 3 keer in de competitie dat het in extremis, half miraculeus, toch nog ontsnapt en dat het goed afloopt, op Dender, in Westerlo en nu tegen Anderlecht, dat zijn 6 punten die volstrekt overbodig nog aan een zijden draadje hebben gehangen. En we weten dat dat in België vooralsnog geen probleem is, maar in de Champions League betaal je dat cash, en dat is jammer.

Genk blijft goed presteren

Jupiler Pro League

KAA Gent einde 0 - 2 KRC Genk

Ik vond Gent-Genk een zeer middelmatige, spektakelarme wedstrijd, maar Racing Genk leverde wel echt een goede prestatie af, heel volwassen, controle, verdedigend ijzersterk met Matte Smets die elke week meer indruk maakt. El Ouahdi die enkel wat statistieken betreft niet de nieuwe Munoz is, maar voor het overige wel, met een goed uitgebalanceerd middenveld.



Daarvoor is Steuckers met zijn beheersing en vista een genot om naar te kijken, alles lijkt zo makkelijk te zijn. Opvallend ook vond ik, en dat is niet van gisteren, maar mag nog eens in de verf gezet worden, de progressie van Bonsu Baah die vorig jaar toch een beetje een ongeleid projectiel was.



Genk heeft kwaliteit op de bank, met veel wisselmogelijkheden, maar ook een heel goede trainer. Peter Vandenbempt

Die grilligheid heeft hij nog altijd, dat is een van zijn kwaliteiten. Maar hij speelt met meer overleg, vista, doelgerichtheid en discipline: dat zal de Duitse trainer er wel ingeslepen hebben. Zijn voorzet voor de 0-1 van Tolu was geweldig en die Tolu blijft toch ook een goede, doeltreffende aanvaller, die altijd wel hier en daar een mankementje zal tonen.



Genk heeft toch ook kwaliteit op de bank, met wisselmogelijkheden, maar ook een heel goede trainer met Thorsten Fink die de lijn doortrekt van bij Sint-Truiden, hij blijft zijn filosofie trouw, communiceert goed, altijd een goede analyse, gentleman langs de lijn. De vergelijking met het eerste jaar onder Wouter Vrancken is terecht, toen deed Genk tot de allerlaatste seconden mee voor de titel, er is geen enkele reden om te denken dat het dit jaar anders zou zijn.

KV Mechelen maakt kans op top 6

Jupiler Pro League

Dender einde 2 - 5 KV Mechelen

Voor de top 6 zijn er geen garanties en de concurrentie is groot. We gaan ervan uit dat Union toch niet zal blijven aanmodderen, Anderlecht dat op termijn weer een hoger niveau zal halen, enzovoort. Maar als je Mechelen in de balans legt met Westerlo, Dender, Leuven of Standard, dan denk ik dat zij wel kans maken.



Als we straks de resultaten van het kalenderjaar 2024 optellen, dan zal Mechelen heel goed gescoord hebben met Besnik Hasi. En KV doet dat meestal toch met positief, verzorgd voetbal, met veel energie en ze scoren ook heel veel - even veel als Genk -, met veel verschillende spelers.



Hasi en KV Mechelen hebben zich tijdig gerealiseerd dat ze een goede match zijn. Peter Vandenbempt