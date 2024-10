Officieel gemaakt met knap filmpje: Demi Vollering neemt afscheid van Kopecky en co. en trekt naar FDJ-SUEZ

Wat al even in de lucht hing, heeft FDJ-SUEZ nu bevestigd met een knap filmpje, piano incluis. Het Franse team kondigde de komst aan van Demi Vollering. De 27-jarige Nederlandse tekent een contract voor 2 seizoenen. "Maar ik zal alle mooie herinneringen bij SD Worx voor eeuwig koesteren", deelt Vollering in een afscheidsbericht aan Lotte Kopecky en co.