Nieuwe rode kaart van Theate nekt Frankfurt niet, Kompany dankt Musiala voor hattrick

Hattrick voor Musiala

Bayern München heeft weer van jetje gegeven. Tegen Mainz stond de eindstand halfweg al op het scorebord. Man van de match was Jamal Musiala. Hij scoorde een hattrick, al werd zijn potentieel loepzuiver feestje onderbroken door de 0-3 van Leroy Sané. Detailkritiek uiteraard, want Bayern bekert zonder zorgen voort. En dat is met het recente verleden in het achterhoofd groter nieuws dan je zou denken.