Na de farce in de CrossCup: hoe kon het in hemelsnaam dat de vrouwen een ronde te weinig liepen?

"Een heel jammerlijk voorval dat niet mag gebeuren." Ook Jarne Deprez vond het spijtig hoe de lange cross bij de vrouwen gisteren in Roeselare gelopen is. De vrouwen liepen 4 rondes (1 kleine en 3 grote), terwijl ze er eigenlijk 5 (1 kleine en 4 grote) moesten lopen. Maar hoe kon dat nu gebeuren? "Op het parcours hebben we een fout gemaakt in het tellen van het aantal rondes", verklaart de hoofdscheidsrechter. "Dat kwam door een kleine onduidelijkheid op de tekening van het plan. Er is een rekenfout gebeurd bij het feit dat ze 4 keer de grote ronde moesten doen, maar in plaats van 4 rondes moesten er 5 rondes aangeduid worden." "Ze hebben dus het parcours gevolgd, maar een grote ronde te weinig gelopen. Dat komt ongeveer neer op 1,2 kilometer."

Toen de bel luidde voor de laatste ronde, was het voor Deprez ook niet meer mogelijk om nog in te grijpen.



"Ik werd als hoofdscheidsrechter ingelicht dat er een fout gebeurd was net als ze de bel lieten gaan voor de laatste ronde, maar dan kan ik niet meer de beslissing nemen om die ronde nog bij te voegen. Anders zitten we ook met een probleem omdat de atletes de bel hadden gehoord en ervan zouden uitgaan dat het de laatste ronde was."



"Dat neemt niet weg dat dat heel jammer is voor de atletes, die hoopten om een spurtje in te zetten in de laatste en die dan uiteindelijk de finish zagen komen. Met de organisatie gaan we dan ook kijken hoe we dat parcoursplan beter kunnen maken voor de volgende jaren om ervoor te zorgen dat dat niet meer kan gebeuren."



Deprez gaf die verklaring ook aan de gefrustreerde trainers die verhaal kwamen halen na de cross. "Ik heb 3 trainers te woord gestaan en die beseften ook dat er geen andere oplossing meer was. We konden de atletes niet meer laten her-lopen of nog een ronde toevoegen. Wat gebeurd is, is jammer. Maar het is nu eenmaal zo."