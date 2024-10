Met broers Hazard en zoon van ex-bondscoach: kunnen deze amateurploegen stunten in Croky Cup?

Vijf amateurploegen hebben de 1/16e finales van de Croky Cup gehaald. In die ronde zijn deze week de eersteklassers voor de eerste keer aan zet. Kan een van die 5 ploegen verrassen? Wij stellen ze alvast even voor.

Een Wilmots bij Union Rochefortoise

Misschien wel de onbekendste naam van de 32 ploegen, maar bij Union Rochefortoise loopt met de zoon van een ex-bondscoach van de Rode Duivels wel een heel bekende naam rond. Marten Wilmots is de zoon van Marc en hij speelt dit seizoen in Rochefort, dat vorig jaar promoveerde naar 1e Nationale.



Het staat daar momenteel 10e. Wilmots miste als enige van Rochefortoise zijn penalty in de vorige ronde tegen Hamme, maar het stootte toch door na 2 missers bij Hamme. In de 5e ronde van de Croky Cup zette de Waalse ploeg Voorde-Appelterre opzij met 1-0.

Croky Cup

KAA Gent 30/10 20:00 Union Rochefortoise

Ervaring in doel bij Belisia Bilzen

Belisia Bilzen werd vorig jaar kampioen in 2e Nationale, voor Sporting Hasselt. Dit jaar trekt de Limburgse club de goede lijn gewoon door. Het staat 5e in 1e Nationale en overleefde 2 rondes in de Croky Cup. In de 5e ronde won het met ruime 3-0-cijfers van Stockay, in de vorige ronde versloeg het tweedeklasser Lommel met 0-1.



Na die zege heeft Belisia zich nog versterkt met de komst van Davino Verhulst. De voormalige doelman van Lokeren, STVV en Genk brengt met zijn 36 jaar een hoop ervaring mee. Hij stond de voorbije 4 wedstrijden in doel en Belisia pakte 10 op 12 met 2 tegendoelpunten.

Croky Cup

Club Brugge 30/10 20:30 SV Belisia

Davino Verhulst speelde 149 wedstrijden voor Lokeren.

Lyra-Lierse kan rekenen op een Standard-killer

Bij Lyra-Lierse weet er eentje hoe het voelt om van Standard te winnen in de beker. Jason Adesanya scoorde met Lierse in 2012 al op Sclessin. Hij maakte de 2-4 in de 120e minuut.



Ook bij Lyra-Lierse toonde Adesanya zijn klasse al. Hij loodste zijn ploeg met 2 doelpunten voorbij Meux in de 3-0-overwinning.



Ook in de competitie wist Adesanya al 2 keer te scoren. Met Lyra-Lierse staat hij op een 6e plek in 1e Nationale.

Croky Cup

Standard 30/10 20:30 Lyra-Lierse

Olympic Charleroi vestigt hoop op 21-jarige scherpschutter

Na de overwinning op Union zal er voor Cercle Brugge geen plaats zijn voor decompressie. Met Olympic Charleroi ontvangt het de fiere leider in 1e Nationale van de Waalse vleugel.



Het won in de vorige 2 rondes van de Croky Cup, telkens na een spektakelmatch. Tegen Knokke werd het 3-5, en thuis tegen de Turkse Rangers werd het 4-0. Met de 21-jarige Léandro Rousseau kan het trouwens rekenen op een echte scherpschutter. Rousseau was in 1e Nationale al goed voor 7 doelpunten en scoorde ook al 3 keer in de Croky Cup.

Croky Cup

Cercle Brugge 31/10 20:00 Olympic Charleroi

Tubize-Braine zint op revanche

Wat had dit een mooie affiche kunnen zijn voor de familie Hazard. Bij Tubize-Braine spelen met Kylian en Ethan Hazard 2 broers van Thorgan Hazard, die op de loonlijst van Anderlecht staat. Maar Thorgan is nog steeds aan het revalideren na zijn kruisbandblessure, dus een rechtstreeks duel zal er niet komen.



Om in de 1/16e finales te geraken won Tubize-Braine met 2-0 van Onhaye en met 2-1 van tweedeklasser Francs Borains. Tegen Francs Borains viel Ethan Hazard in bij een 1-1-stand. Dit weekend toonde Kylian Hazard trouwens zijn waarde. Hij scoorde in de laatste minuut de 1-1 tegen Rochefort, waardoor Tubize-Braine op de 4e plaats staat in 1e Nationale.



In de voorbereiding speelden beide ploegen al eens tegen elkaar, toen met Eden Hazard als "eregast". Tubeke verloor met 4-1, Eden Hazard redde de eer. Kunnen ze donderdag revanche nemen op een geplaagd paars-wit?

Croky Cup

Tubize-Braine 31/10 20:30 Anderlecht