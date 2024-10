LIVESTREAM: Kijk naar laatste groepsmatch van de Belgian Diamonds op het EK korfbal

Sterke start van de Belgen

Het Belgische korfbalteam heeft een sterke start gemaakt op het EK 2024 door Tsjechië met 32-10 te verslaan. De wedstrijd vond maandagmiddag plaats in Calonge-Sant Antoni, Catalonië, Spanje. België leidde al met 18-5 bij de rust en liet er geen twijfel over bestaan dat ze de overhand hadden in deze openingsronde.



De Belgen staan voor een uitdagende groep, waarin ze dinsdag om 19.30 uur het opnemen tegen thuisploeg Catalonië en woensdag om 16.00 uur tegen Engeland. Beide wedstrijden zijn cruciaal voor hun kansen om door te stoten naar de volgende ronde.



In de andere groep, groep A, strijden Nederland, Duitsland, Portugal en Hongarije om een plek in de halve finales. De twee beste teams uit elke groep kwalificeren zich voor de kruisfinales, die vrijdag plaatsvinden.



De finales worden zaterdag gespeeld, waar de Nederlanden als titelverdediger zullen proberen hun kroon te behouden. Ze versloegen België in de finale van de vorige editie in 2021, die plaatsvond in Antwerpen, met 21-17.