LIVEBLOG Ballon d'Or: Peter Vandenbempt verklapt zijn kandidaat-laureaat

Naam van laureaat is uitgelekt

Voor het eerst in bijna twee decennia zitten Ronaldo en Messi niet bij de laatste 30 genomineerden. De Argentijn van Barcelona, nu Inter Miami, won 8 keer, was 5 keer 2e en 1 keer 3e.



De Portugees van Manchester United, Real Madrid en Juventus, nu Al-Nassr, kreeg de Gouden Bal 5 keer, de Zilveren 6 keer en de Bronzen 1 keer.



De naam van de laureaat is blijkbaar al uitgelekt, weet ook Peter Vandenbempt: "Het grote voordeel met de voorbije jaren is dat we het nu misschien wel weten, maar dat het iemand anders is. De naam die is uitgelekt, lijkt mij de logische te zijn."



Het gaat om Vinicius Junior, de Braziliaan van Real Madrid, die vorig jaar een hoofdaandeel had in de succesvolle Champions League-campagne.





Maar onze voetbalman heeft wel vragen bij de naam van de 24-jarige. "Ik vind hem wel een van de allerbeste, meest efficiënte spelers van het voorbije jaar. Dat hij in aanmerking komt, daar ben ik het mee eens. Het is een geweldig talent."



"Hij heeft door de jaren een enorme evolutie doorgemaakt, ook qua collectief denken. Maar met respect gezegd, zou ik durven te denken dat het nog een beetje vroeg is."



De man die hem vanavond voor Vandenbempt verdient, is Rodri, de Spaanse middenvelder van City en Europees kampioen Spanje.