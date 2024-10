KNVB-beker: Absolute blamage voor NAC en Carl Hoefkens tegen amateurs van Barendrecht

Doelpuntenkermis in Nijmegen

Meteen een spektakelpot in de Nederlandse bekercompetitie. De reguliere speeltijd tussen PEC Zwolle en NEC leverde geen winnaar op in de Goffert. Thuisspelers Sontje Hansen en Koki Ogawa wisten bezoekende doelpunten van Jamiro Monteiro en Dylan Vente uit.



Verlengingen dan maar. En in die extra speeltijd ging de gastheer erop en erover via Kento Shiogai en opnieuw Ogawa. De tegentreffer van Thomas Buitink mocht niet meer baten.



Thierry Lutonda en Dylan Mbayo verschenen aan de aftrap bij Zwolle. Mbayo mocht in de 70e minuut gaan rusten, Lutonda in de 105e minuut.