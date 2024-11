Belgen van Team Riffa raken niet voorbij kwartfinales in "thuismatch" in Manama

Riffa wint zijn poule

Het Belgisch getinte Riffa heeft zich vrijdag probleemloos geplaatst voor de kwartfinales in Manama. Nadat het Belgische kwartet eerder al vlot gewonnen had van Barcelona (21-12) ging in de tweede groepsmatch ook Lausanne voor de bijl: 21-14.



Riffa is daarmee groepswinnaar en neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen de nummer 2 uit groep A, Hangzhou. Het Chinese team teert dit toernooi op 3 Serviërs en een Sloveen.



Thibaut Vervoort was in de poulefase de topscorer van Team Riffa met 16 punten in 2 wedstrijden. Dennis Donkor maakte 14 punten. Jonas Foerts en Caspar Augustijnen waren allebei goed voor 6 punten.