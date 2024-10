Arthur Theate slikt ook in de beker rood, maar Frankfurt stoot toch door

Opnieuw rood voor Theate

Arthur Theate zal opgelucht ademhalen: net als afgelopen weekend in de competitie werd de Rode Duivel ook in de bekermatch van het veld gestuurd. Na een kwartier kreeg hij rood na handspel.



Frankfurt zat zo in de penarie, maar kwam net voor het rustsignaal op voorsprong. Gladbach maakte gelijk in de openingsminuut van het tweede bedrijf, maar de thuisploeg trok het laken toch naar zich toe.