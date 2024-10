12 speeldagen ver: KRC Genk autoritair leider, KV Mechelen in top 4 en spanning onderaan

Wat heeft de Super Sunday van gisteren opgeleverd voor het klassement in de Jupiler Pro League? We zijn 12 speeldagen ver: KV Mechelen staat in mooi gezelschap in de top 6, waar Anderlecht nog net in zit. Helemaal bovenaan staat Genk met een flinke voorsprong, Beerschot zit onderaan in hetzelfde schuitje.